Gelin erkek çıktı, imam hayatının şokunu yaşadı

Uganda’da iki hafta önce evlenen bir imam, evlendiği kişinin bir erkek çıkması üzerine hayatının şokunu yaşadı.

Uganda’nın Kayunga kasabasında yaşanan olayda 27 yaşındaki imam Muhammed Mutumba iki hafta önce İslam inancına uygun bir törenle Swabullah Nabukeera adlı bir kişiyle evlendi. Düğün sonrası eşi Mutumba’ya regl olduğunu söyledi, bu nedenle de çift hiç cinsel ilişkiye girmedi.

Ancak Nabukeera’nın komşu evden televizyon ve kıyafet çalarken yakalanması üzerine gerçek ortaya çıktı. Nabukeera’nın üstünü arayan polis onun erkek olduğunu fark etti ve asıl adının Richard Tumushabe olduğu anlaşıldı.

Sputnik’te yer alan habere göre; gerçeği öğrenen imam büyük şaşkınlık yaşarken, sahte gelin Tumushabe de imamın parasını çalmak için onunla evlendiğini itiraf etti ve bunu yapmak zorunda kaldığını savundu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından sahte gelin ise gözaltına alınırken imam da görevinden uzaklaştırıldı.

Muhammed Mutumba’nın görev yaptığı Kyampisi Noor camisinin baş imamı Isa Busuulwa, görevden alma kararını ‘inancın bütünlüğü korumak’ gerekçesiyle açıkladı.

Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande de olayın soruşturulduğunu ve ‘başka kurbanlar’ olabileceğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 10:25