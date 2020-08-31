Fransa ile Yunanistan arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanıyor

Yunan basını Fransa ile Yunanistan arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanacağını yazdı.

Fransa ile Yunanistan arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanıyor
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Yunan basını Fransa ile Yunanistan arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanacağını yazdı.
Doğu Akdeniz’deki tansiyonu bilinçli olarak yükselten Yunanistan, silahlanma işine hız verdi.

Yunan basınının Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Atina ile Paris arasında savunma iş birliği anlaşması imzalanacak.

Buna göre 10 Eylül’de imzalanacak savunma iş birliği anlaşması ile Yunanistan, Fransa’dan 6’sı eski nesil 12 Rafale savaş uçağı satın alacak. Ayrıca Atina’nın Fransız fırkateynleri için de 2 buçuk milyar euro ödemesi bu anlaşma ile sağlanacak.

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