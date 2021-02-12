Fransa, Almanya ve İngiltere’den İran’a kınama

Söz konusu üç Avrupa ülkesi tarafından yapılan ortak açıklamada, “İran’a nükleer programla uyumsuz yeni adımlar atmadan derhal bu faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunuyoruz. İran programla uyumsuzluğunu artırarak, nükleer anlaşmanın hedeflerine tamamen ulaşabilmek için diplomasinin yeniden kurulması şansını baltalıyor” denildi.



İran’ın Batı ülkelerine nükleer silah yapmakta kullanılan maddeyi üretme planını bildirmesinin ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), bu hafta başında İran’ın uranyum metali üretme planına devam ettiğini açıklamıştı.