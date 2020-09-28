Ermenistan işgalindeki Karabağ’ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.

Ermenistan işgalindeki Karabağ’ın sözde liderinden itiraf: Tüm pozisyonları kaybettik
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Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın sözde lideri Arayik Harutyunyan’dan itiraf gibi açıklama geldi.

“F-16 VE TÜRK İHA’LAR KULLANILIYOR”

Harutyunyan, “Karabağ’ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var. Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var” diye konuştu.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bir saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık vermesiyle Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Azerbaycan Meclisi de 'savaş hali' ilan etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu.

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