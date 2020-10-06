Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Karabağ konusunda tavizlere hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda tavizde bulunmaya hazır olduklarını, ama bunun için Azerbaycan'ın da tavizlerde bulunması gerektiğini belirtti.

“ERMENİSTAN TAVİZLERE HAZIR”

Paşinyan, Sputnik'in Telegram kanalına yaptığı açıklamada “İhtilafların çözümü karşılıklı tavizler temelinde gerçekleştirilmeli. Ermenistan, Azerbaycan'ın da hazır olduğu tavizlere hazır” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde silahlı eylemlere son verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

LAVROV VE ZARİF DAĞLIK KARABAĞ’I GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda gerilim bölgesinde yaşananları ele aldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada Moskova ve Tahran'ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerilimin en yüksek noktaya ulaşmasından dolayı kaygılarını dile getirdiği ifade edildi.

‘TEK ÇÖZÜM ÖN KOŞULSUZ OLARAK DİPLOMASİ’

Suriye ve Libya'dan savaş bölgesine yasa dışı gruplara üye militanların sevk edildiğine dair iddiaların da Lavrov ve Zarif tarafından görüşüldüğü belirtilirken her iki tarafın da böyle bir adımı tehlikeli bir adım olarak gördüğü ve tek çözümün ‘ön koşulsuz olarak diplomasi’ olduğu yönünde vurgu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının çağrısını hatırlatarak Trump, Putin ve Macron'un ortak çağrısı çerçevesinde barışın en erken tesisine yönelik çabalara dikkat çektiği aktarıldı. Tarafların Dağlık Karabağ konusunda daha çok istişarelerde bulunması konusunda hemfikir olduğu ifade edildi.

ERMENİSTAN BİRLİKLERİNİN KAÇARKEN BIRAKTIĞI ASKERİ MALZEMELER

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ’dan kaçarken geride bıraktığı mühimmat ve askeri malzemenin görüntüsünü paylaştı.