Durdurulamıyor!

Dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden koronavirüsle ilgili kötü bir haber de ABD'den geldi. Ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanyol Gribi'nden ölenlerin sayısını geride bıraktı



Çin’de 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve kısa bir süre içinde küresel bir pandemi halini alan koronavirüs (Covid-19) ABD’de 675.000’den fazla insanın ölmesine sebep olduğu açıklandı.

Yaklaşık 100 yıl önce ABD’nin nüfusunun şu ankinin üçte biri olduğunu ve İspanyol gribinin yarattığı boşluk ve şiddetin çok daha fazla olduğunu açıklayan yetkililer, “Fakat Covid-19 salgını kendi başına dev bir trajedi. Özellikle bilimsel ilerleme ve şu an kullanılabilen aşıdan faydalanılamaması büyük bir başarısızlık” açıklamasını yaptı.



İngiliz The Guardian’a konuşan bilim insanı Rustom Antia, “Biz Covid-19’un zaman içinde gribe dönmesini umut ediyoruz. Fakat bunun hiçbir garantisi yok. Bu iyimser senaryonun gerçekleşmesine birkaç yıl daha var” dedi.

'100 BİN KİŞİ DAHA ÖLECEK'

Delta varyantıyla birlikte vaka sayılarının tavan yaptığı ABD’de günde ortalama 1900 insan yaşamını yitiriyor. Uzmanlar ve bilim insanları 1 Ocak’a kadar yaklaşık 100.000 insanın daha Covid-19’dan ölebileceğini açıklayarak, toplam ölüm sayısının 776.000’i geçmesini öngörüyor.



İspanyol Gribi 1918-19 yılları arasında dünya genelinde 50 milyon kişinin canına mal olmuştu. Koronavirüs ise küresel ölümlerin sayısı ise 4.6 milyon.

Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 912 bini, Hindistan'da 33 milyon 501 bini, Brezilya'da 21 milyon 239 bini ve İngiltere'de 7 milyon 465 bini geçti.