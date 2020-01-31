Dünya şokta...Salgın 213 can aldı

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

DSÖ'DEN ACİL DURUM İLANI

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi.



Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DSÖ'nün acil durum prosedürü nasıl işleyecek;

- İlgili ülkelere salgının sonuçlarından insanları korumak için bazı önlemler dayatılabilecek.

-Önlemler uluslararası trafik ve ticareti önünde gereksiz engel oluşturamayacak

- Bireylerin seyahatleri veya malların taşınması kısıtlanabilecek.

- Birçok ülkede kişilerin tamamı ya da bir kısmı yakın takibe alınabilecek.

- Tavsiyeler DSÖ üyesi devletler için bağlayıcı ancak yaptırım mekanizması yok.

-Tavsiyelere uymayan devletlerin diğer devletlerden baskı görmesi söz konusu.

Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında. Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

BİR BAKIŞTA CORONA VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKELER (SON DURUM)

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Wuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.



Son vaka ile ABD'de corona virüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.



Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.

FİLİPİNLER VE HİNDİSTAN'DA İLK VAKA

Filipinler'de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Wuhan'dan ülkeye Hong Kong üzerinden gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadının hafif öksürük şikayeti üzerine 25 Ocak'ta doktora başvurduğu belirtildi. Metro Manila bölgesinde bir devlet hastanesine yatırılan hastada test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, ancak hastada halihazırda herhangi bir semptomun görülmediği vurgulandı.

Hindistan'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına rastlandı.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde Wuhan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencide yeni tip corona virüs tespit edildi.

Üniversite öğrencisi, hastanede müşahede altına alındı.

Finlandiya ve Tibet Özerk Bölgesi'nde de kısa bir süre önce ilk corona virüs vakaları görüldü.

Corona virüsün Tibet'e sıçramasıyla salgın ülkenin her yerine yayılmış oldu.

Çin'de nüfusu halihazırda 1 milyar 427 milyon yaşıyor.

VİRÜS ÇİN'DEN BİRÇOK ÜLKEYE SIÇRADI

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE, Almanya ve son olarak İtalya'ya sıçradı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya’da ilk yeni tip corona virüs vakasına ülkelerine ziyarete gelen 2 Çinli turistte rastlandığını açıkladı.

Fransa'da corona virüs vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Paris'te bir doktorda corona virüse rastlandığı, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığı açıklandı.

Almanya'da da Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı bir kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

Güney Kore'de de ülkede görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.

RUSYA ÇİN'LE SINIRINI KAPATIYOR

Rusya, Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip corona virüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

BELÇİKA'DAN ÇİN TURLARINI İPTAL

Belçika'daki seyahat acenteleri, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Çin'e yapılacak turları iptal etti.

Belçika'da 70 civarında tur operatörünün Çin seyahatleri sunduğu anımsatılan açıklamada, "Üyelerimiz, Çin'e olan ziyaretlerini iptal etmeye başlayacak" denildi. Karar çerçevesinde seyahat acenteleri, müşterilerine para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunacak.



Yeni Zelanda ve Singapur hükümetleri, yeni tip salgını üzerine virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, yeni tip corona virüs sebebiyle Yeni Zelanda Hava Yollarına (Air New Zealand) ait 300 yolcu kapasiteli uçakla charter seferi yapılarak, Yeni Zelandalıların Wuhan'dan ülkeye getireceğini belirtti. Her iki ülkeden yetkililerin uçuş detayları üzerinde çalıştığını aktaran Peters, uçuşun hala Çin'in onayına tabi olduğunu ifade etti. Peters, uçakta boş kalan yerlerin Pasifik Adası ya da Avustralya vatandaşlarına teklif edileceğini kaydetti.

ÇİN'DEN TAHLİYE EDİLEN 3 JAPON VATANDAŞINDA VİRÜSE RASTLANDI

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgınının patlak verdiği Wuhan kentinden dün ilk charter uçağıyla tahliye edilen 206 Japonya vatandaşından 3'ünde virüse rastlandığı belirtildi. Böylece ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısı 11 oldu. İkinci charter uçağıyla Wuhan'dan Japonya'ya dönen 210 Japon'dan ateş ve öksürük şikayeti bulunan 13'ünün enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceği bildirildi.



Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, virüsün tespit edildiği söz konusu 3 kişiden 2'sinde bulgulara rastlanmadığını ve böyle bir duruma Çin dışında ilk kez rastlandığını açıkladı.

ÖNLEMLER ARTIYOR

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip corona virüs nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor.

Çin Maliye Bakanlığı da yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 27,3 milyar yüen (3,94 milyar dolar) ek bütçe ayrıldığını bildirdi. Bakanlık geçen hafta, salgına karşı 8,74 milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

PEKİN'DEKİ SARS HASTANESİ YENİDEN DEVREYE ALINIYOR

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte 2003'te şiddetli akut solunum yolu (SARS) salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. SARS salgınından sonra kapatılan hastanenin yenilenmesi için çalışmaların başladığı aktarılarak, hastanenin 1000 yataklı olacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kapladığı belirtildi.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde yapılan basın toplantısında, virüsün yayılmasının önlenebileceği açıklandı. Bütün ülkelerin alarm durumunda olması gerektiğinin altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, "Uluslararası Kamu Sağliği Acil Durumu" ilanı kararını yeniden görüşmek için toplanma kararı aldı.

Uluslararası şirketler de Çin'deki faaliyetlerini gözden geçiriyor. Teknoloji devi Google, ülkedeki tüm ofislerini geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Google ayrıca Hong Kong ve Tayvan'da bulunan ofislerini de kapatma kararı aldı. İsveç kökenli uluslararası bir mobilya firmasi ise Çin'deki mağazalarının yarısını kapattı.

Kahve zinciri Starbucks ise corona virüs salgını nedeniyle Çin'de 2 binden fazla şubesini bir süreliğine kapatma ve açık olan şubelerde açılış-kapanış saatlerini yeniden düzenleme kararı aldı.

DÜNYA ÇİN'E UÇUŞLARI DURDURUYOR

Salgın nedeniyle uçuşlarını askıya alan havayolu firmalarının sayısı da artıyor. Salgın nedeniyle başta British Airways, Lufthansa Group, Air Canada ve İsrail hava yolları El Al olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e yapılacak uçuşları askıya aldı.

Air Canada, Pekin ve Şangay'a olan tüm uçuşlarını 29 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Mısır havayolu şirketi EgyptAir, cumartesi gününden itibaren tüm Çin uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, virüsten korunmak için alınan karar kapsamında, bu ülkeye gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu. Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.



Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi.



İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa da Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal etti.Lufthansa Group'dan dün yapılan açıklamada da "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak" ifadesine yer verilmişti.

ÇİN SÜPER LİGİ'NİN BAŞLAMA TARİHİ ERTELENDİ

Çin Futbol Federasyonu, ülke genelinde etkili olan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Süper Lig'in başlama tarihini erteledi.

Çin'deki corona virüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan'daki grand prix öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.

ASILSIZ BİLGİYE GÖZALTI

Şanghay'da, sosyal paylaşım uygulaması WeChat üzerinden 23 Ocak'ta yeni tip corona virüs salgınıyla ilgili söylentiler yaydığı için bir kişi gözaltına alındı. Şü soyadlı 42 yaşındaki kişinin, WeChat'te kentte 40 kişi öldüğüne dair paylaşımlar yaptığı ve "asılsız bilgiler" yaydığı için gözaltına alındığı kaydedildi.

Pek çok ülke Wuhan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği, ülkede bulunan yaklaşık 600 AB vatandaşının tahliye edilmek istediğini açıkladı.

İtalya ve Kanada ise vatandaşlarının tahliyesi için Çinli yetkililerle çalışmalarını sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği kaydedildi.

Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi çok sayıda yıldız futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.