Dünya Sağlık Örgütü uyardı

Dünya Sağlık Örgütü virüsün kuzey yarımkürede endişe verici hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Örgüt ayrıca virüs nedeniyle hastaneye yatan kişilerin yaş ortalamasının düştüğünü de açıkladı.

Kuzey yarımkürede kış aylarına yaklaşılırken Dünya Sağlık Örgütü artışa geçen vakalara dikkat çekti. Hem Coronavirüs hem de grip olabileceğinin altı çizilen açıklamada, risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırması tavsiyesinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bazı ülkelerde 15-49 yaş grubundaki vakalarda artış yaşandığı ifade edildi.

Covid-19’a yakalanan 21.8 milyon insan iyileşirken 945 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Salgında vaka sayılarının en yüksek olduğu üç ülke ise ABD, Hindistan ve Brezilya. Türkiye 296 bin koronavirüs vakasıyla 19. sırada bulunuyor.