Dünya Sağlık Örgütü kritik karar arefesinde

Dünya Sağlık Örgütü Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili acil olarak toplanma kararı aldı. Örgüt yarın bir araya gelecek. Örgütten gelen açıklamaya göre 'Koronovirüs 15 ülkeye yayıldı ancak tüm dünya alarmda olmalı.'

Dünya Sağlık Örgütü kritik karar arefesinde
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili yarın acil olarak toplanma kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü lideri Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni koronavirüs salgınının ne derece bir küresel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirmek üzere yarın acil durum komitesinin bir araya geleceğini açıkladı.

Direktör Twitter hesabından yaptığı art arda paylaşımlarla toplantıyı duyurdu. Ghebreyesus, koronovirüsle ilgili 'Daha fazla küresel yayılma potansiyeli olduğu için komiteyi toplanmaya çağırdım' ifadesini kullandı.

DSÖ ayrıca "Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı" uyarısında da bulundu. 

Çin'de 132 ölümcül vakanın olduğu koronovirüsle ilgili diğer ülkelerden henüz herhangi bir ölüm haberi gelmedi.

FİNLANDİYA'YA DA SIÇRADI

DSÖ'nün önemli açıklamalarının ardından koronavirüsün Finlandiya'ya da sıçradığı açıklandı. 

Finlandiya'dan yapılan açıklamada, virüse Vuhan'dan gelen bir turistte raslandığı belirtildi. Turistin karantina altına alındığı bildirilirken, 15 kişinin daha risk taşıdığı kaydedildi. 

KORONAVİRÜS HANGİ ÜLKELERE YAYILDI?

Koranavirüsün yayıldığı ülke sayısı Finlandiya ile birlikte 18'e yükseldi. 

Virüsün sıçradığı ülkeler ve vaka sayıları şu şekilde: 

Çin (ana kara) – 5 bin 974 vakaHong Kong – 8 vakaMacao – 5 vakaTayvan – 8 vakaTayland – 14 vakaABD – 5 vakaAvustralya – 7 vakaSingapur – 5 vakaMalezya – 7 vakaGüney Kore – 4 vakaJaponya – 6 vakaFransa – 4 vakaVietnam – 2 vakaNepal – 1 vakaKanada – 2 vakaKamboçya – 1 vakaSri Lanka – 1 vakaFinlandiya - 1 vaka

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