Dünya Sağlık Örgütü: Corona virüsü aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Ghebreyesus, corona virüsü aşısı hazır olduğunda bunun eşit olarak dağıtılmasının sağlanması için tüm siyasi liderlere dayanışma çağrısında bulundu.

“UMUT VAR”

Reuters’ta yer alan habere göre, Tedros açıklamasında “Aşıya ihtiyaç duyacağız ve bu yıl sonuna kadar bir aşıya sahip olacağımız konusunda umut var” dedi.

AVRUPA TIP AJANSI AŞI İNCELEMESİNE BAŞLADI

Öte yandan Avrupa Tıp Ajansı (EMA), ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ve Alman BioNTech’in geliştirmekte oldukları COVID-19 aşısının gerçek zamanlı incelemesine başladığını açıkladı.

9 FARKLI AŞI GELİŞTİRİLİYOR

WHO’nun öncülüğündeki COVAX küresel aşı merkezinde 9 farklı deneysel corona virüsü aşısı üzerinde çalışılıyor ve 2021 sonuna kadar 2 milyar dozun dağıtılması planlanıyor.

Şu ana kadar COVAX merkezine 168 ülke katıldı ancak Çin, ABD ve Rusya katılımcı ülkelerin arasında bulunmuyor.

TÜRKİYE’DEKİ AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca ile video konferans yöntemiyle görüşmüştü.