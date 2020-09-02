Dünya genelinde Yeni tip Koronavirüse yakalananların sayısı 25 milyon 983 bini geçti.

Virüs nedeniyle, 862 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 18 milyon 260 binden fazla kişi iyileşti.

Virüsün en çok vaka ve can kaybına neden olduğu ABD’de vaka sayısı 6 milyon 260 bini aşarken, can kayıpları da 189 bine ulaştı.

Kovid-19’un en fazla etkilediği ikinci ülke olan Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 950 bini, can kayıpları da 122 bini geçti.

Virüsün en fazla görüldüğü üçüncü ülke olan Hindistan’da ise vaka sayısı 3 milyon 810 bine ulaşırken, ölümler 66 bine çıktı.

Bu arada Rusya’da da vaka sayısı bir milyonu geçti. Bu ülkeleri Peru, Güney Afrika, Kolombiya, Meksika, İspanya ve Arjantin takip ediyor.