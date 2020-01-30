DSÖ: Sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de başlayan ve hızla diğer ülkelere de yayılan Corona virüsü hakkında Cenevre’de basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus tarafından yapılan açıklamada “Corona virüsü, Çin ile birlikte diğer ülkelere de yayıldığı için uluslararası halk sağlığı açısından acil durum ilan edildi” denildi. Ghebreyesus, sağlık sistemi zayıf ülkelerde virüsün yayılmasından endişe duyduklarını söyledi.

Açıklamanın devamında, Corona virüsünden dolayı uluslararası ticaret ve ulaşımın kısıtlanmaması gerektiği vurgulandı.

Corona virüsü nedeniyle bugüne kadar 170 kişi hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi ise çeşitli hastanelerde karantina altına alındı. Virüsün diğer ülkelerde tespit edilen vakaların sayısı ise 100’ü aştı.