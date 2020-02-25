Donald Trump’a Hindistan’da Özel Menü

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump ile birlikte iki gün geçirmek üzere Hindistan’a vardı. 36 saatlik uzun uçuş gerçekleşirken, tam bir ‘etsever’ olan Trump'ın yardımcıları, “Başkan iki gün boyunca ne yiyecek?” konusunu tartıştı. Trump’ın yemeği, ABD basınında da gündem oldu.

ABD Başkanı’nın neredeyse tüm öğünlerinde birlikte sofraya oturacağı Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Hindu inançları gereği sıkı bir vejetaryen olduğu biliniyor. Ayrıca öküz ve inekler de ülkede kutsal varlıklar konumunda. Hindistan'da vejetaryenlik seçilmiş bir yaşam tarzından ziyade, oldukça kök salmış bir inanç ve kültür olarak görülüyor.

Independent, Başbakan Modi’nin Trump için vejateryen menü hazırladığını aktardı. CNN’e konuşan Trump’a yakın bir kaynak, “Onu hiç sebze yerken görmedim” dedi.

En çok sevdiği yemeklerin ketçaplı biftek, köfte ve hamburger olduğu bilinen Trump’ı Hindistan’da sebzelerden oluşan menü bekliyor.

ABD basınına göre Hint şef Suresh Khanna, Trump için erken akşam yemeği ya da ikindi kahvaltısı niteliğinde menü hazırlayacak.

Brokoli, samosa denilen geleneksel börek, yerel sebze yemekleri içeren menüde egzotik içecekler de servis edilecek.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 11:08