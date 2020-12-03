Djuracic: "Guterres adanın yeniden birleşmesi için adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasında kararlıdır"

Djuracic: "Guterres adanın yeniden birleşmesi için adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasında kararlıdır"
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New York'ta dün düzenlediği basın toplantısında, Özel Danışman Jane Holl Lute'un adaya yaptığı temasları ile ilgili sorulara da cevap veren Djuracic, "Lute, hem Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, hem de Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler, Genel Sekreterin isteği doğrultusunda yapıldı. Lute, bundan sonra garantör ülkelerle de temaslarda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Djuracic "Bu görüşmeler, 5+1 konferansa zemin aramak için yapıldı. Lute, Lefkoşa'dan sonra, Çarşamba gün de Atina'da temaslar yapacak" dedi.

Genel Sekreter Guterres'in, çözüm konusundaki pozisyonunun değişmediğini aktaran Djuracic, "Genel Sekreter, adanın yeniden birleşmesi için adil ve kalıcı bir çözüme ulaşabilmesi için bu müzakerelerin sürdürülmesinin önemini biliyor. Bu noktada, her iki tarafın da çabalarını desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

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