Dev piton yüzüne saldırdı! Dehşet anları...

Sosyal medyadan yayılan bu görüntüler 700 binden fazla kez izlendi, dehşet anlarını izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Son dakika haberine göre, dev pitonun hayvanat bahçesi sahibinin yüzüne saldırdığı anlar tam anlamıyla şoka uğrattı.