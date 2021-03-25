Dev piton yüzüne saldırdı! Dehşet anları...

Sosyal medyadan yayılan bu görüntüler 700 binden fazla kez izlendi, dehşet anlarını izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Son dakika haberine göre, dev pitonun hayvanat bahçesi sahibinin yüzüne saldırdığı anlar tam anlamıyla şoka uğrattı.

Dev piton yüzüne saldırdı! Dehşet anları...
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Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Sosyal medyada paylaşılan ve yüz binlerce kez izlenen görüntüler, herkesin kanının çekilmesine dehşete düşmesine neden oldu.

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California'daki Sürüngen Hayvanat Bahçesi'nin sahibi Jay Brewer, çürüme riski taşıyan yumurtalarını koruyan dev bir piton tarafından neredeyse yüzünden ısırılıyordu.

DEHŞETE KAPILDILAR

DEHŞETE KAPILDILAR 

Ne olduysa Jay Brewer, saklamak için dev pitonun yumurtalarından bazılarını toplamaya çalışırken oldu. Jay Brewer'ın iki buçuk milyona yakın takipçisi, adamın paylaştığı görüntülerle tam anlamıyla dehşete kapıldı.

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Brewer'ın Instagram hesabında paylaştığı video, hayvanın dişlerini açığa çıkardığını ve doğrudan adamın gözlerine doğru çok hızlı bir şekilde fırladığını gösteriyor.

Jay hayvanın saldırısından kıl payı kaçtı ve ve şaşkınlıkla kameraya baktı. Dev pitonun saldırısından ne kadar kıl payı kurtulduğunu ve ucuz atlattığını fark etti.

6ÖLÜMCÜL BİR GÜÇLE SALDIRIYORLAR

ÖLÜMCÜL BİR GÜÇLE SALDIRIYORLAR 

Pitonlar her ne kadar zehirli olmasa da inanılmaz derecede güçlü olurlar ve ölümcül bir güçle saldırırlar. Hatta birkaç insanı öldürdükleri de biliniyor.

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