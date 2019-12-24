Dendias: "Dörtlü zirve, 4 ya da 5 Ocak'ta Kahire'de toplanacak"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve Fransa arasında 4 ya da 5 Ocak tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de dörtlü bir zirve yapılacağını açıkladı.

Yunanistan'ın Alpha Televizyonuna konuşan Dendias, 2 Ocak'ta Atina'da imzalanacağı açıklanan East-Med projesinin önemine dikkat çekerken, bunun doğal gaz açısından kendi kendine yeter bir Avrupa yaratma konusunda kritik bir adım olduğunu belirtti. Dendias, Türkiye'nin projeye karşı hasımane bir duruş sergilemesine rağmen, bu adımın karşı bir adım olmadığını da sözlerine ekledi.