Corona virüsünden korkutan haber!

Çin'de Corona virüsü bulaşan hasta sayısı hızla artıyor. Hayatını kaybeden 170'den fazla kişiden sonra, ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen 1370 kişinin bulunduğu öğrenildi.

nakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

CORONA İÇİN YAPILAN HASTANEDE KAVGA

Çin’in Wuhan kentinde Pazar günü başlayan 1300 ila 1500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat’ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.