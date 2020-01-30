Corona virüsünden korkutan haber!

Corona virüsünden korkutan haber!
banner23

Çin'de Corona virüsü bulaşan hasta sayısı hızla artıyor. Hayatını kaybeden 170'den fazla kişiden sonra, ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede olan ve hayatından ümit kesilen 1370 kişinin bulunduğu öğrenildi.

nakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

CORONA İÇİN YAPILAN HASTANEDE KAVGA

Çin’in Wuhan kentinde Pazar günü başlayan 1300 ila 1500 yatak kapasiteli ikinci hastanenin hızla tamamlanıp 5 Şubat’ta açılması planlanırken, inşaat alanındaki işçiler arasında kavga çıktı. O anlar başka bir kişi tarafından kameraya kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İmzası showla gerçekleşti
İmzası showla gerçekleşti
  1. KKTC

banner1

banner19

banner3

banner18

escort ankara escort ankara escort ankara escort ankara brazzers porno izle izmir escort izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort Tekirdağ escort Kütahya escort Yalova escort Çanakkale escort Balıkesir escort Aydın escort Manisa escort Muğla escort Afyon escort Tokat escort Sivas escort Trabzon escort Ordu escort Amasya escort