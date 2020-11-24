Corona virüsünde korkutan görüntü: Kamyonlarla üst üste cenaze taşıyorlar

Dünya üzerindeki 59 milyondan fazla Covid-19 vakasının 12.7 milyonunu barındıran ABD’den korkutucu görüntüler gelmeye devam ediyor… ABD Başkanı Donald Trump’ın uzun süre görmezden geldiği ve küçümsediği corona virüsü salgını ülkeyi etkisi altına alıyor. Özellikle seçim sonrasında görevini devretmeye yanaşmayan ve bu sebeple Demokratlar’ın zaferini ilan eden adayı Joe Biden’ın Covid-192’la mücadele planını sekteye uğratan Trump’a tepkiler büyürken Teksas’tan gelen fotoğraflar salgının boyutunu gözler önüne serdi.

Morg çalışanları özel raf düzeneğiyle Covid-19’dan ölenleri taşıdı.

TEPELEME CENAZE YIĞDILAR

Corona virüsü salgınının ülkedeki merkez üssü haline gelen ve 1.1 milyondan fazla vakanın olduğu Teksas’ta çekilen görüntüler durumun vehametini ortaya koyuyor. Covid-19 salgınının başladığı günden beri 21.223 insanın hastalıktan öldüğü eyalette Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunun adeta kanını dondurdu.

Teksas eyaletinin en kalabalık bölgelerinden biri olan El Paso’da çekilen fotoğraflarda üzerine keçeli kalemle Covid yazan kılıfların olduğu cenazeler kamyonlarla üst üste taşınıyor. Fotoğraflarda koruma kıyafetli görevliler cesetleri soğutuculu kamyonlara yerleştirdi.

Cansız bedenlerin üzerindeki kılıflara “Covid” yazılması dikkat çekti.

BİR ÜLKE OLSA İLK 10’A YAKLAŞIRDI

Kasım ayının başında ABD’de 1 milyon corona virüsü vakası sayısına ulaşan ilk eyalet olan Teksas’ta özellikle Harris, Dallas ve El Paso’da vaka sayısı hızla artmıştı. ABD’deki vakaların neredeyse 10’da birinin görüldüğü Teksas dünya üzerindeki birçok ülkeden çok daha fazla vakaya sahip.

Eğer Teksas bir ülke olsaydı, ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, İspanya, Birleşik Krallık, İtalya, Arjantin ve Kolombiya’nın ardından 11’inci sırada yer alırdı.