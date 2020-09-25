Corona virüsünde büyük şüphe! Kayıtlar doğru tutulmuyor iddiası

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre virüs şimdiye dek 32 milyondan fazla insana bulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 983 bini geçti.

Ölü sayısı 1 milyona doğru adım adım ilerlerken, uzmanlar verilerin doğruluğuyla ilgili endişelerini dile getiriyor. Melbourne Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alan Lopez, can kaybının resmi rakamlardan neredeyse iki kat daha fazla olabileceğini öne sürdü.

YIL SONUNDA 3 MİLYONU GÖREBİLİR



Yüzyılın en kötü pandemisinde gerçek ölü sayısının 1.8 milyona yaklaştığını belirten Lopez, yıl sonuna kadar bu rakamın 3 milyona ulaşabileceğini ifade etti. ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Lopez, “1 milyon can kaybı kendi başına bir şey ifade ediyor ancak soru şu ki bu doğru mu? Şunu söylemek gerekirse 1 milyon ölüm kulağa geldiği kadar şok edici ama muhtemelen azımsanıyor” dedi.

ZAMAN KAZANMAK İÇİN YAPILIYOR

Bloomberg’ün haberine göre sağlık sistemi üst düzey olan ülkelerde bile ölüm sebebini isabetli bir şekilde belirlemek oldukça güç.

ABD’de mart ve mayıs ayları arasındaki binlerce muhtemel Covid-19 ölümünün istatistiklere yansımadığı düşünülüyor. Hükümetlerin bunu zaman kazanma stratejisi, halk sağlığını korumak ve ekonomik toparlanma gibi gerekçelerle yapabileceği iddia ediliyor.

BAKIMEVLERİNDE TEST SORUNU



5.8 milyon kişiyle ABD’den sonra en çok vakanın görüldüğü Hindistan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bin seviyesinde.

Ülkedeki ulusal istatistik sisteminin ölüm kayıtlarını gerçek zamanlı olarak aktarmada ciddi güvenilirlik sorunları olduğu aktarılıyor. Öte yandan ABD’nin Indiana eyaletinde araştırmacılar, eyaletteki corona ölümlerinin yüzde 55’ini oluşturmalarına rağmen, bakımevi sakinlerinin rutin olarak testten geçirilmediklerini ortaya koydu.

VERİLERDE BOŞLUKLAR VAR



Washington Üniversitesi’nden Christopher J. Murray, “Evet vakalar günlük olarak her yerde rapor ediliyor. Ancak veriler arasında büyük boşluklar var. O veriler arasında hastalığın süresi, semptomlar ve muhtemel ölüm nedeni de bulunuyor” diye konuştu.

BAŞKA SEBEPLER YAZILIYOR



Kalp hastalıkları, diyabet, kanser ve diğer kronik rahatsızlıklar corona virüsüne bağlı ölümlerde büyük risk taşıyor. İddialara göre Rusya’nın da içinde olduğu bazı ülkelerin hükümetleri, belirti göstermeyen hastaların ölüm sebebini bu rahatsızlıklara göre kayıtlara geçiriyor.

Temmuz ayında Rusya’da 5 bin 922 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. En az 4 bin 157 kişinin daha corona virüsüyle bağlantılı olarak hayatını kaybettiği ancak söz konusu yöntem nedeniyle kayıtlara böyle geçirilmediği öne sürülüyor. Ülkede bu yıl 2019’un aynı dönemine göre 29 bin 925 daha fazla can kaybının meydana geldiği de resmi kayıtlar arasında.