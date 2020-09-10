Corona virüsü aşısının durmasına sebep olan hasta ortaya çıktı

Dünya çapında 28 milyondan fazla insana bulaşan ve 900 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüyle mücadelede birçok ülke, enstitü ve şirket ilaç ve aşı üretmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi…

Birçok şirket büyük atılımlar yaparak son faz incelemelere geçerken bu hafta başında AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı süreci, “yan etki” sebebiyle askıya alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda gündem olan bu gelişmenin detayları da günler sonra ortaya çıktı.

“ÇOK CİDDİ SEMPTOMLAR GÖSTERDİ”

ABD medyası AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot’nun yatırımcılara ve hissedarlara açıklama yaptığını yazdı. Hissedarlara açıklama yapan Soriot, aşıyı İngiltere’de gönüllü olarak deneyenlerden bir kadının deneme sürecinde “çok ciddi nörolojik semptomlar” gösterdiğini açıkladı.

Daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Soriot, böylelikle denemelerin küresel ölçekte durdurulmasına karar verdiklerini söyledi.

BİR GÖNÜLLÜ MS OLDU

ABD merkezli tıp ve sağlık haberleri yapan Statnews.com’da yer alan haberlerde AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi’nin Temmuz ayında da bir nörolojik vakayla karşılaştıkları ortaya çıktı. Fakat o vakanın durumunun multiple sklerosis (MS) hastalığına dönüştüğünü ve bunun sebebinin aşı olmadığı kaydedildi.

Soriot, aşının ne zaman hazır olacağıyla ilgili net bir tarih vermezken, “Kimsenin kullanmak istemeyeceği bir aşı çok da faydalı değildir” dedi.