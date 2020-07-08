Corona virüste son durum

Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüs salgınında enfekte sayısı 11 milyon 950 bini geçti.



200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan pandemide toplanda 546 bin kişi ise yaşamını yitirdi.



Dünya genelinde Covid-19'u yenerek iyileşenlerin sayısı 6 milyon 896 binin üzerine çıktı.



MEKSİKA'DA 895 CAN KAYBI

Latin Amerika ülkeleri son dönemde salgından en çok etkilenenler arasında. Meksika'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 895 hayatını kaybetti.



Ülkedeki toplam can kaybı sayısı 32 bin 14'e yükselirken vaka sayısı da 6 binden fazla artarak 268 bin oldu.

AVUSTRALYA'DA VAKALAR ARTIYOR

İkinci dalga nedeniyle ülkedeki en büyük 2. şehir olan Melbourne'nün karantinaya alındığı Avustralya'da 142 yeni vaka tespit edildi. Ülkede virüse yakalananların sayısı 8 bin 880'e çıktı.

BREZİLYA'DA BİN 254 CAN KAYBI

Covid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1254 kişi hayatını kaybetti.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1254 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 66 bin 741'e, vaka sayısı da 45 bin 305 artarak 1 milyon 668 bin 589'a yükseldi.

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 32 BİNİ AŞTI

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 895 artarak 32 bin 14'e ulaştı.



Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 258 artışla 268 bin 8'e çıktı.



Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 163 bin 646 kişi iyileşti.

HİNDİSTAN'DA 482 YENİ ÖLÜM

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 482 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 642'ye yükseldi.



Hindistan'da son 24 saatte 22 bin 752 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 742 bin 417'ye çıktı.



Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 456 bin 830 kişi iyileşti.