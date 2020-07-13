Corona virüs son durum: O kıtada önü alınamıyor

Dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısı 13 milyonu aştı. 7,6 milyon insan iyileşirken, 571 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle öldü. ABD 3,4 milyon vaka ve 137 binden fazla can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke. ABD'nin ardından Güney Amerika ülkesi Brezilya ikinci sırada geliyor.

Corona virüs son durum: O kıtada önü alınamıyor
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Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını tüm hızıyla devam ediyor. 

Worldometer internet sitesinin derlediği verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 13 milyonu aştı. 

İlk ölümün gerçekleştiği 9 Ocak tarihinden bu yana 571 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 

Hastalığı atlatarak iyileşenlerin sayısı da 7,6 milyona yaklaştı. 

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 2

ABD'DE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de tablo kötüleşmeye devam ediyor. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 400 binin üzerine çıkarken 137 binden fazla hasta öldü. 

Corona virüs son durum: Vaka sayısı 13 milyonu geçti - 3

BREZİLYA'DA COVİD-19 SALGINI

ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke ise Brezilya. 

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da vaka sayısı 1.8 milyonu aştı. Ülkede 72 binden fazla insan hayatını kaybetti. 

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