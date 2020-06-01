Çin’de son 3 haftada en yüksek corona virüsü vaka sayısı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınının başladığı Çin'de bugün 16 corona vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

Çin’de son 3 haftada en yüksek corona virüsü vaka sayısı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’de sadece bugün 16 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Kurulu’ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11’nin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.

YURT DIŞI SEYAHAT KAYNAKLI

Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

4 BİN 634 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsünün ilk çıktığı yer olan Çin’de toplam vaka sayısı 83 bin 17 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634. İHA

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