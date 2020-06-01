Çin’de son 3 haftada en yüksek corona virüsü vaka sayısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’de sadece bugün 16 vaka tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Kurulu’ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11’nin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.

YURT DIŞI SEYAHAT KAYNAKLI

Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

4 BİN 634 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Corona virüsünün ilk çıktığı yer olan Çin’de toplam vaka sayısı 83 bin 17 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634. İHA