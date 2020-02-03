Çin İstanbul Başkonsolusu'ndan corona virüsü açıklaması

Çin İstanbul Başkonsolusu'ndan corona virüsü açıklaması
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Wuhan'da başgösteren corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Wei'nin açıklamalarına göre, Şimdiye kadar tespit edilen vaka 17.335 oldu. Virüse yakalandığından şüphelenilenlerin sayısı ise 21.558.

Hastalık nedeniyle 362 kişi hayatını kaybederken, 521 kişi de taburcu edildi. 

SARS benzeri corona virüsü Çin'e bağlı Hong Kong ve Tayvanla birlikte 24 ülkede daha görüldü. 

Çin dışında ilk ölüm Filipinlerde gerçekleşti. Hayatını kaybeden hastanın Wuhan'dan gelen bir Çinli olduğu belirtildi.

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