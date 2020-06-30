Çin'de yine pandemi tehlikesi

Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınından sonra bir başka ölümcül virüs ortaya çıktı.



Çinli bilim insanları yeni tip domuz gribi virüsünün tespit edildiğini duyurdu.



Yeni nesil H1N1 influenzanın domuzlar tarafından taşındığı ancak insanlara bulaşabileceği aktarıldı. Araştırmacılar virüsün hızlıca mutasyona uğrayıp yeni bir pandemi (küresel salgın) riski oluşturmasından endişe ediyor.



Bilim insanları yeni tespit edilen virüs nedeniyle domuz yetiştiriciliği ve mezbahaları alanlarında çalışanların yakından takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.