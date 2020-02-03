Çin borsası yüzde 9 düşüşle açıldı (Asya piyasalarında Corana virüs depremi sürüyor)

Corana virüsünün Çin'deki ekonomik etkisi 23 Ocak sonrası bu sabah açılan Çin Borsası'nda da kendini gösteriyor.

Asya borsaları da haftaya Çin'in yüzde 9 gerilemesiyle başladı

Asya hisse senetleri Çin’in uzatılmış tatilden gerileyerek dönmesiyle düşerken yalnızca Hong Kong Borsası pozitif ayrıştı.



Şanghay’da hisse senetleri, kötüye giden koronavirüs salgını ile yüzde 9 gerileyerek açıldı.Tokyo, Seul ve Sidney’de endeksler düşerken, Hong Kong dalgalı seyretti.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının en az 360 olduğu bildirildi.



Çin Merkez Bankası (PBOC) finansal piyasaları desteklemek için kısa vadeli faizi 10 baz puan indirdi ve piyasaya ilk iş günü bugünden 21.7 milyar dolar (150 milyar yuan) likidite sağladı. Bu likitide 174 milyar dolara kadar çıkacak. Buna rağmen Yuan’da kayıplar yüzde 1’e ulaştı.



ASYA PİYASALARI SABAH AÇILIŞI



-MSCI Asya Pasifik Endeksi, yüzde 1 geriledi.



-Japonya’nın Topix Endeksi, yüzde 0.7 düştü.



-Şanghay Bileşik Endeksi, yüzde 8.2 azaldı.



-Hong Kong Hang Seng Endeksi, yüzde 0.3 düştü.



-Güney Kore Kospi Endeksi, yüzde 0.5 azaldı.



-S&P/ASX 200 Endeksi, yüzde 1.3 düştü.

PİYASAYA BOL PARA ENJEKTE EDİYOR

Çin Merkez Bankası, piyasalara 1.2 trilyon yuan (174 milyar dolar) likidite sağlayacak. Yeni Yıl tatilinin ardından bugün 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarının tekrar açıldığı Çin'de, merkez bankası piyasalara moral ve likitide sağlıyor. Yatırımcılar geçen cuma açılması planlanan ama açılışı iki gün daha hükümet tarafından ertelenen Çin piyasalarında hayli volatil bir işlem günü olmasını bekliyor. Çin otoriteleri şimdiye kadar 360 kişinin hayatını kaybettiği biri hariç tüm ölümlerin Çin'de gerçekleştiği salgınla mücadele için çeşitli para politikası enstrümanlarını kullanacaklarını daha önce de söylemişti.