Buckingham Sarayı: Kraliçe İkinci Elizabeth 1 gece hastanede kaldı

Kraliçe İkinci Elizabeth ön araştırmalar için bir gece hastane kaldı. Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin durumunun iyi olduğunu ve Windsor Kalesi'ne geri döndüğünü açıkladı.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ön araştırmalar için bir gece hastanede kaldığını açıkladı.

Kraliçe'nin, Perşembe günü Windsor Kalesi'ne geri döndüğü ve moralinin iyi olduğu belirtildi.

Saray, "Birkaç gün dinlenmek ve tıbbi tavsiyeler için, Kraliçe Çarşamba öğleden sonra bazı ön araştırmalar için hastaneye gitti. Perşembe öğle yemeği saatinde Windsor Kalesi'ne döndü ve morali yerinde." şeklinde açıklama yaptı.

Uzmanlar, Kraliçe'nin Koronavirüs ile ilgili bir durumunun olmadığını belitti.