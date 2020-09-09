2019 yılının sonunda Çin’de ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra küresel bir pandemi halini alan corona virüsünde vaka ve ölüm sayısı hızla artarken özellikle Avrupa’da vaka sayısındaki yaş aralığı düşüyor…

Başta İspanya, Fransa, İtalya, İrlanda ve Almanya olmak üzere birçok ülkede vaka sayılarında yaş ortalaması düştü.

İSPANYA

Pazartesi günü Batı Avrupa’da 500 bin vakaya ulaşan ilk ülke olan İspanya’da gençler arasındaki vaka oranı son dönemde ciddi bir artış gösterdi. Resmi verilere göre yeni vakaların yüzde 25’inin 15-29 yaş aralığında olduğu belirtilirken yeni vakaların yüzde 71’inin 15-59 yaş aralığında olduğu kaydedildi.

Vaka sayısının özellikle 15-44 yaş aralığındaki erkek kadınlarla birlikte 89 yaşın üzerindeki kadınların oranının yüksek olduğu belirtildi.

Geçen hafta her 100 bin vakadan 158.2’sinin 15-29 yaş aralığında olduğu kaydedilirken, bütün yaş aralıklarında bu oranın 102.5 olduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı dün bir açıklama yaparak özellikle genç insanların dikkatli olması gerektiğini duyurarak, el yıkmanın, maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın önemini hatırlatan bir kampanya başlattı. #EstoNoEsUnJuengo (Türkçesi, “Bu bir oyun değil”) kampanyasında gençler arasında farkındalık yaratılması istendi. Kampanyada, “Eğer sağlık kurallarına uyulmazsa yaşamlarımızı ve başkalarının yaşamlarını riske atarız” ifadesi yer aldı.

FRANSA

Fransa’da 1 Eylül haftasını da kapsayan süreç içerisinde yetkililer gençler arasında virüsün aşırı hızlı ve yoğun bir şekilde yayıldığını açıkladı. Yetkililer, “Gençler ve yetişkinler korunmak için yeterli önlemleri almıyor” dedi.

0-14 yaş aralığında önceki haftaya göre yüzde 44’lük bir artış yaşandığı görülürken 15-44 yaş aralığında da önceki haftaya göre yüzde 33’lük bir artış tespit edildi. Fransa’da kamuoyu ile paylaşılan resmi verilere göre 45-64 yaş aralığında vaka artışı yüzde 30 seviyesinde seyrederken, 75 yaşın üzerindekilerde bu oranın yüzde 36 olduğu belirtildi.

Fransız medyası, pazartesi günü başkent Paris’teki gece kulüplerinde çok sayıda gencin sosyal mesafeyi umursamadan eğlendiği görüntüleri paylaşırken, restoran ve barların hıncahınç dolu olduğunu da duyurdu.

Alman yetkililer Berlin’de vaka sayısının yüksek olmasından endişe ettiklerini duyurdu.

İRLANDA

İrlanda’da özellikle 15-24 yaş arasındaki kesimin corona virüsünü diğer yaş gruplarındakilere göre daha çok bulaştırdığı açıklanırken, Sağlık Bakanı Yardımcısı Ronan Glynn, “Özellikle Dublin ve Limerick’teki artıştan endişe ediyoruz. Son dönemde vaka oranı hızla arttı” dedi.

Kuzey İrlanda’nın eski sağlık bakanlarından Jim Wells, gençlerin sebep olacağı ikinci bir corona virüsü dalgasının başlayabileceğini duyurdu. BBC’ye konuşan Wells, “Bu mesajı iyi dinleyin. 18 ile 30 yaş arasında olmanız demek taşıyıcı olamayacağınız anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

İTALYA

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da sağlık bakanı Roberto Speranza açıklamalarda bulundu. Speranza, corona virüsü bulaşan insanların yaş oranı son 30 günde 32’ye gerilediğini söyledi.

Speranza, “Son aylarda çok büyük bedel ödediler, okullara üniversitelere gitmediler. Biz onlardan bize yardım etmelerini ve bu virüsle mücadele etmelerini istiyoruz. Fakat onlar bu hastalığı kendi ebeveynlerine ve dedelerine ve büyükannelerine bulaştırabilir. Dolayısıyla genç İtalyanlardan maske takmalarını ve 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalarını istiyoruz” dedi.

Yasakların sıkılaştırılmasıyla birlikte son aylarda vaka sayısında düşüş görülen İtalya’da gece kulüplerinin açılması ve turizmin canlanmasıyla Ağustos ayının ortasından itibaren vaka sayısında artış meydana gelmişti.

İtalya’da resmi verilere göre son 30 gün içerisinde corona virüsü testi pozitif çıkan insanların yüzde 62.1’inin 19-50 yaş aralığında olduğu belirtildi.

ALMANYA

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alarak salgını yavaşlatmayı başaran Almanya’da vaka sayısında tekrar artış yaşanırken, özellikle 30 yaşın altındaki vakalarda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı.

Özellikle son dönemde tespit edilen vakaların yarısından fazlasının 30 yaşın altında olduğu belirtildi.

20-24 yaş aralığındaki vakaların 100.000 vakanın yüzde 30’una denk geldiğini açıklayan yetkililer, 40-49 yaş aralığında bu oranın 10 olduğunu ve 70-79 arasında ise 2 olduğunu duyurdu. Yetkililer başkent Berlin’de 20-24 yaş arasındaki vaka sayısının çok yüksek olduğunu açıklarken Türklerin de yoğun yaşadığı Friedrichshain ve Kreuzberg bölgelerine de dikkat edildiğini açıkladı.

Berlin Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, eğer vakaların ve genel olarak sayıların düşmemesi durumunda çok daha sıkı önlemler alınabileceğini açıkladı.