"Bir seks avcısı ve istismarcı olarak hatırlanacak"

Aralarında Uma Thurman, Angelina Jolie, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi birçok ünlü yıldızın da bulunduğu yaklaşık 70 kadın tarafından tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, kendini, “Ben, kadınlar için herkesten daha fazla çalıştım” diyerek savundu.





Weinstein’ın “Tüm yapımcılardan daha fazla kadınların yönettiği ve kadınları anlatan filmler yaptım. Olanlar nedeniyle her şeyin içi boşaltıldı. İşlerim unutuldu” şeklindeki ifadelerine ilk tepki Time's Up hareketinden geldi.





Cinsel tacize tepki olarak Hollywood ünlüleri tarafından kurulan Time's Up (Süre Doldu) adlı hareketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Weinstein’ın psikolojik işkence ve manipülasyon yaptığı belirtildi.





Rose McGowan ve Ashley Judd gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu ‘Silence Breakers’ (Sessizliği Bozanlar)olarak bilinen 23 kadının imzasını taşıyan açıklamada, “Weinstein unutulmak istemediğini söylüyor. İyi çünkü unutulmayacak” ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, “O, her şeyi alan ve hiçbir şey hak etmeyen bir seks avcısı ve pişman olmayan bir istismarcı olarak hatırlanacak. Karşı koyan ve yeter diyen sayısız kadının ortak iradesinde hatırlanacak. Bu saldırganın, istismar mirasını tekrar yazmasına izin vermeyi reddediyoruz” denildi.