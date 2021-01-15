BioNTech yeni tesisinde onay aldı

Prof. Dr. Uğur Şahin'in CEO olarak görev yaptığı BioNTech, Almanya’nın Marburg kentindeki yeni tesisinde Kovid-19 aşısı için üretim onayı aldı. .

BioNTech yeni tesisinde onay aldı
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Türk bilim insanı Prof. Dr.  ve eşi Dr.  tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 'nın  kentindeki tesisinde yeni tip  (-19) aşısı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Hessen Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Giessen Valiliğinin BioNTech şirketine Marburg'daki tesisi işletme ve Kovid-19 aşısı üretimi izin verdiği belirtildi

Açıklamada, aşı üretimine ne zaman başlanacağına BioNTech'in vereceği kaydedildi.

Eylül 2020'de İsviçreli ilaç şirketi Novartis'ten tesisi satın alan BioNTech'in burada yılda 750 milyon doz Kovid-19 aşısı üretme kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

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