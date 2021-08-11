Binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı

banner32

Binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı
banner23

Almanya'da binlerce kişiye koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildiği ortaya çıktı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy basına yaptığı açıklamada, mart ve nisanda kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiğini söyledi.

Sağlık çalışanının Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine 5 Mart-21 Nisan arasında söz konusu merkezde uygulama yaptıranlar tekrar aşı olmaya çağrıldı.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
banner28
SIRADAKİ HABER
Yağmur Yolda
Yağmur Yolda
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18