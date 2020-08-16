Biden’dan hadsiz Türkiye çıkışı

Biden’ın söz konusu mülakatta başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini söyledi. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalif liderleri destekleme konusunda açık olacaklarını söyleyen Biden, muhalefete yardımcı olarak onların ‘Erdoğan’ı yenecek konuma gelmelerini sağlamak’ istediğini belirtti. Obama yönetiminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir dönemde başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın Türkiye’nin içişlerine müdahale olarak yorumlanan açıklamalarında “Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle” ifadesini kullandı.

Biden, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan eylemlerini de hedef aldı. Biden, “Bölgedeki müttefiklerimizi de yanımıza alarak bölgede onu nasıl izole edeceğimizle ilgilenmek son derece fazla iş olacak. Özellikle Doğu Akdeniz’de petrolle ilgili eylemleri ve görüşülmesi uzun sürecek çok sayıda başka şey hakkında. Ancak (sorunuza) cevabım evet. (Türkiye) konusunda oldukça endişeliyim” ifadelerini kullandı.

BİDEN’A TEPKİ YAĞDI

Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan skandal sözlerine hem iktidar hem de muhalefet kanadından tepki gösterildi. Biden’a siyasetten gelen tepkiler şöyle:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Biden’ın, ‘Ben Erdoğan’ı değiştireceğim’ demesi, Türkiye’yle, Türk milletinin iradesiyle kavga etmektir. Türkiye’nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz.”