BBC duyurdu, Rusya için felaket! Tanklar dizildi, Türk bayrağı...

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44 günde biten Dağlık Karabağ savaşının ardından Azerbaycan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı, Ermenistan'ı ise tarihi bozgunun yarattığı artçı şoklar vuruyor.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, işgalci Ermenistan'ın 10 Kasım anlaşması gereğince çekilmek zorunda kaldığı Kelbecer'den en net fotoğrafları dünyaya servis etti.
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Türk foto muhabiri Emrah Gürel imzalı karelerde, Azerbaycan birliklerinin kurduğu çadır kamplar, Ermenilerin terk ederken yaktığı evler, karla kaplı Murovdağ'a kurulan kontrol noktaları var.
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Fotoğraflarda Kelbecer'de ilerleyen Azerbaycan askeri kamyonları ve tankları da göze çarpıyor, ayrıca halen Rus barış gücü askerlerinin koruduğu Dadivank Manastırı da dikkat çekiyor.
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Ancak AP'nin karelerinde en çarpıcı ayrıntı, Kelbecer'de yan yana dizilmiş onlarca Azerbaycan tankındaki bir detay. Tanklardan birinde hem Azerbaycan hem de Türkiye bayrağı görülüyor.
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