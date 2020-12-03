BBC duyurdu, Rusya için felaket! Tanklar dizildi, Türk bayrağı...

Türk askerinin tek karelik fotoğrafı Rusya'da depreme yol açtı, AP'nin dünyaya servis ettiği bir başka kare ise söze gerek bırakmadı. Sıcak bölgeden bildiren BBC Moskova muhabiri, Türkiye'nin Moskova'nın arka bahçesinde rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı. BBC'ye konuşan siyaset yorumcusu von Eggert ise, "Karabağ'da yaşananlar, Moskova'nın sadece Güney Kafkasya'da değil, Sovyetler Birliği sonrası bölgeden geriye kalanlar için gerçekten jeopolitik bir felakettir" diyor. Dağlık Karabağ'daki hezimetin ardından sarsılan Ermenistan'da büyük gün Cumartesi.

BBC duyurdu, Rusya için felaket! Tanklar dizildi, Türk bayrağı...
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44 günde biten Dağlık Karabağ savaşının ardından Azerbaycan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'ı tek kurşun atmadan geri aldı, Ermenistan'ı ise tarihi bozgunun yarattığı artçı şoklar vuruyor.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, işgalci Ermenistan'ın 10 Kasım anlaşması gereğince çekilmek zorunda kaldığı Kelbecer'den en net fotoğrafları dünyaya servis etti.​​​​​​​

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Türk foto muhabiri Emrah Gürel imzalı karelerde, Azerbaycan birliklerinin kurduğu çadır kamplar, Ermenilerin terk ederken yaktığı evler, karla kaplı Murovdağ'a kurulan kontrol noktaları var.

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Fotoğraflarda Kelbecer'de ilerleyen Azerbaycan askeri kamyonları ve tankları da göze çarpıyor, ayrıca halen Rus barış gücü askerlerinin koruduğu Dadivank Manastırı da dikkat çekiyor.​​​​​​​

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Ancak AP'nin karelerinde en çarpıcı ayrıntı, Kelbecer'de yan yana dizilmiş onlarca Azerbaycan tankındaki bir detay. Tanklardan birinde hem Azerbaycan hem de Türkiye bayrağı görülüyor.​​​​​​​

6BBC ADINI KOYDU

BBC ADINI KOYDU 

Dadivank Manastırı'ndan bildiren BBC Moskova muhabiri Steve Rosenberg, elinde silahla verdiği pozla olay yaratan Ermeni rahip Hovhannes'in Rus askerlerini selamlayıp "Burada olduğunuz için teşekkür ederim" dediğini aktarıyor:

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