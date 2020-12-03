BBC duyurdu, Rusya için felaket! Tanklar dizildi, Türk bayrağı...

Türk askerinin tek karelik fotoğrafı Rusya'da depreme yol açtı, AP'nin dünyaya servis ettiği bir başka kare ise söze gerek bırakmadı. Sıcak bölgeden bildiren BBC Moskova muhabiri, Türkiye'nin Moskova'nın arka bahçesinde rakip bir oyuncu olarak ortaya çıktığını yazdı. BBC'ye konuşan siyaset yorumcusu von Eggert ise, "Karabağ'da yaşananlar, Moskova'nın sadece Güney Kafkasya'da değil, Sovyetler Birliği sonrası bölgeden geriye kalanlar için gerçekten jeopolitik bir felakettir" diyor. Dağlık Karabağ'daki hezimetin ardından sarsılan Ermenistan'da büyük gün Cumartesi.