Bakan Koca müjdeyi verdi: Bu iş bitmiştir, haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Türkiye'nin BioNTech'ten almış olduuğu 120 milyon doz aşıyla birlikte aşılanmanın hızının artacağını söyleyen Bakan Koca, Haziran'da 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını belirtti. Aşıların artık 2. doz için yedeklenmeyeceğini belirten Koca, "30 milyon doz direkt 30 milyon kişiye yapılacak ve biz de BioNTech'in yüzde 78'lik korumasından yararlanacağız. Aşı problemimiz kalmadı, bu iş bitmiştir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin'in videokonferans yöntemiyle katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, uzun süreden sonra günlük vaka sayısının 10 bin altına düştüğünü belirterek, "Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"TOPLAM 120 MİLYON AŞI GELECEK"

Bunun yanı sıra Bakan Koca müjdeyi vererek, "120 milyon doz aşının şu ana kadar 6,1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz, ağustos ve eylül sonuna kadar yani 4 ayda toplam 120 milyon aşı Türkiye'ye gelecek" dedi.

AŞILAR 2. DOZ İÇİN YEDEKLENEMEYECEK

Bugüne kadar Türkiye'de uygulanan aşılarda, aşıların ikinci dozu yedeklenip tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından yedeklenen aşılar uygulanıyordu. Hürriyet'in haberine göre, mayıs sonu/haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacak. Bakan Koca, 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılacağını belirterek, "BioNTech'in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Aşı problemimiz kalmadı" sözlerine yer verdi.

HAZİRAN SONUNA İŞARET ETTİ

İkinci dozun ikinci parti aşılarla geleceğini söyleyen Koca, "Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar. Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak" ifadelerinde bulundu.