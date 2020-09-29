Azerbaycan'dan Ermenistan'a F-16 yanıtı: Olmayan bir uçağı yok etmek imkansız.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli, Ermenistan'ın "Azerbaycan'a ait bir F-16 uçağı vuruldu" iddiasına yanıt verdi.

"Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor"

Dargahli, "Ermenistan sürekli surette hayal görmeye devam ediyor" diyerek, "Hava Kuvvetimize ait bir F-16 uçağının vurulduğu iddiasıyla ilgili Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve kışkırtıcıdır. Hava Kuvvetlerimizde F-16 savaş uçağı bulunmuyor.

Bu nedenle Ermeni tarafına olmayanı yok etmenin imkansız olduğunu hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.