Azerbaycan'dan açıklama! Bazı köyler Ermeni işgalinden kurtarıldı....

Azerbaycan Askeri Kuvvetlerince, Ermenilerin saldırı noktalarına düzenlenen karşı saldırı sonucunda bazı köyler Ermeni işgalinden kurtarıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.



Ağdere ve Murovdağ yönünde de bazı stratejik yüksekliklerde kontrol sağlandığını belirten Eyvazov, diğer yerleşim birimlerinin de kurtarılması için operasyonun sürdüğünü aktardı.



Öte yandan, Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlığında toplandı.

10 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov açıkladı.

Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" dedi.

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı. Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

Operasyona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi.

Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.

Öte yandan 10 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.

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Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020, 17:09