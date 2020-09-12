Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağı krizi! Alman vekil: Yeniden göstermeyin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Senegal ziyareti sırasında Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu’na video konferans yoluyla katıldı. Çavuşoğlu, konferansta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği yolu ve tutumunu anlattı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması sırasında Türkiye ve Avrupa Birliği’nin (AB) birlikteliğini temsil eden Türkiye ve AB'nin bayraklarının tek karede gösterildiği logo tartışma konusu oldu.

Türk ve AB bayrakları Çavuşoğlu konuşurken ekrana getirilmişti.

Alman Milletvekili Reinhard Bütikofer, kullanılan logonun kaldırılmasını istedi.

‘AB’NİN YILDIZLARI GÖLGEDE KALIYOR’



Bütikofer, “İki bayrağın karıştırılma şekli hoşuma gitmedi. Çünkü AB bayrağındaki yıldızlardan bazıları Türk bayrağındaki yıldızların gölgesinde kalıyor. Bunu yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bu yüzden sunum yeniden gösterilmeyebilir. Hatta yeniden gösterilmemeli” dedi.

Reinhard Bütikofer.

Oturumu yöneten Avrupa Parlamenteri David McAllister ise logonun kendilerine ait olmadığını ve Türkiye’nin hazırladığını aktardı. McAllister, daha sonra logonun kaldırılması için Türk yetkililere seslendi.

‘2008’DEN BERİ KULLANIYORUZ’

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise söz konusu talebe tepki göstererek, “Büyük hayal kırıklığına uğradım. O bayrak, uzun yıllar boyunca Türkiye'nin AB Bakanlığı'nın logosu olarak kullanılmıştır. AB bayrağı ve bu logo birçok kez toplantılarımızda kullanılmıştır. Türkiye ile işbirliğinden bahsediyorsunuz ancak 2008'den beri birlikte kullandığımız bu logoya bile tahammülünüz yok” ifadelerini kullandı.