Atina kırmızı alarm verdi

Çin'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Dünya genelinde toplam ölü sayısı ise 2 bin 766, hasta sayısı ise 81 bin 2 oldu.

42'inin üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüsü nedeniyle dünyada 2769 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 80 bini aştı.

YUNANİSTAN'DA İLK VAKA

Corona virüsünün uğradığı son ülke Türkiye'nin batıdaki sınır komşusu Yunanistan oldu. Yunanistan Sğlık Bakanlığı ülkede bir kişide corona virüs vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüs tespit edilen kişinin İtalya'nın kuzeyinden ülkesine dönen 38 yaşındaki bir Yunan kadın olduğunu açıkladı.