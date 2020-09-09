Aşı umutlarına büyük darbe! Astrazeneca testleri durdurdu

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken herkesin gözü aşıdan gelecek iyi haberlere çevrilmiş durumda.

Ülkeler salgını bitirecek aşı formülü için adeta yarışa girerken, en çok öne çıkan aşı prototiplerinden biri İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile Astrazeneca’nın çalışması.

Ülkelerle ön anlaşmalara imza atılan ve oluşacak talebe yanıt verebilmek için üretimine de başlanan aşıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KOMİTE İNCELEYECEK

Astrazeneca yetkilileri, bir denekte nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının son aşama testleri de dahil olmak üzere küresel denemelerine ara verdiklerini duyurdu.

Şirket, bağımsız bir komitenin güvenlik verilerini gözden geçirmesine olanak tanımak için kendi istekleriyle testlere ara verdiklerini ve bu olayın test takvimine olan etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını vurguladı.

DENEĞİN DURUMU CİDDİ

Reuters’ın aktardığına göre denekteki yan etkilerin ne olduğu açıklanmazken, durumunun ciddi olduğu ancak iyileşmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan testlere ara verilmesi, aşının yıl sonunda kullanıma sunulması olasılığını da düşürdü.

FAUCİ YIL SONUNDAN UMUTLU

ABD’de salgınla mücadelenin en önemli isimlerinden Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, aşı çalışmalarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump’ın öne sürdüğünün aksine aşının Kasım ayındaki seçimlere kadar yetişmesini beklemediğini belirten Fauci, yine de yıl sonunda bir aşının güvenli olduğunun kanıtlanacağı noktasında umutlu olduğunu söyledi. Fauci çok sayıda aday bulunmasının en önemli faktörlerden biri olduğunu da ekledi.

Öte yandan Fauci Avustralya’yı örnek göstererek, “En düşük grip oranlarından birine sahipler. İnsanları grip aşısı olmaları konusunda cesaretlendirmeliyiz. Eğer başarırsak bu çok yararımıza olur” dedi.