AP adını koydu! Bayraklara dikkat!...

Türkiye karşısında çaresiz kalınca Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, bugün müttefikleriyle yep yeni bir adım daha attı.
Yunanistan, müttefik olduğu Arap ülkeleriyle Atina'da yeni bir buluşma gerçekleştirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanlarının bugün Atina'da buluştu.
Toplantının açılışında konuşan Başbakan Miçotakis, zirvenin kimseye karşı olmadığını savundu, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumdan destek gördüklerini ileri sürdü: "Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde (Kıbrıs'ta) adil, kalıcı ve işler bir çözüm için bize desteğini gösteriyor.
Yunan medyası Dostluk Forumu (Philia Forum) adlı organizasyona katılan ülkelerin Akdeniz ve Körfez'de işbirliğine gittiğini belirtirken, randevunun açılışı bizzat Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından yapıldı.
(Bu ülkeler) Barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve refahın inşasını arzu ediyorlar."
Atina'daki randevuya Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve BAE Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Reem İbrahim el Haşimi katıldı.
Zirvede gözler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Enver Gargaş'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan alınması üzerine Atina'ya zirveye katılmak üzere gelen Reem İbrahim el Haşimi'nin üzerindeydi. Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) BAE'li bakanın fotoğraflarını servis etti.