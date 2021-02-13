Anne, pencereden kızının odasını gözetleyen şüpheliyi böyle yakaladı (video)

Texas eyaletindeki Lake Jackson şehrinde yerel medyaya konuşan Phyllis Pena, marketten eve döndüğü esnada bir kişiyi, 15 yaşındaki kızının odasına bakarken gördüğünü söyledi. Şüphelinin Pena’yı görür görmez olay yerinden uzaklaştığı ve Pena’nın da polise ihbarda bulunduğu ifade edildi. Öte yandan polis kamerasına yansıyan görüntülerde de Pena’nın, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliye doğru koşarak onun üzerine atladığı ve polis gelene kadar genci tuttuğu görüldü.