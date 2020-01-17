"Anka"lar Yunan İstihbarat sitesini çökertti

"Anka"lar Yunan İstihbarat sitesini çökertti
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Türk hacker grubu Anka Neferler Tim tarafından düzenlenen saldırıyla, Yunanistan'ın en stratejik kurumlarına ait internet siteleri çökertildi. Çökertilen siteler arasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın sitesi de bulunuyor.

YUNAN MEDYASI DA DUYURDU

Türk hacker grubunun Yunan hükümet sitelerine yaptığı saldırı Yunan medyası tarafından da duyuruldu. Haber, "Türk hackerlar Yunan hükümetinin web sitelerine saldırdı" başlığı ile haberleştirildi.

'CANIMIZ NE ZAMAN İSTERSE O ZAMAN ERİŞİM SAĞLANACAK'

Öte yandan Anka Neferler Tim adlı hacker grubu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı sitesini erişime kapattık. Biz canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Yunanistana hacker şoku Canımız ne zaman isterse o zaman erişim sağlanacak

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020, 22:24
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