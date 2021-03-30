Almanya’da aşı paniği: Büyük kentlerde durduruldu

Almanya’da, İngiliz- İsveç ortak yapımı AstraZeneca aşısının uygulaması peş peşe yine durdurulmaya başladı. Almanya'da, aşının neden olduğu kan pıhtılaşmasından 7'si kadın 9 kişinin öldüğü açıklandı. İlk olarak, Köln Üniversite Kliniği, şu ana kadar kadın çalışanlara uyguladığı AstraZeneca aşısını, 55 yaş altı uygulamasının durdurulduğunu açıkladı.

60 YAŞIN ALTINA YAPILMAYACAK

Bir klinik çalışanında kan pıhtılaşması sorun yaşandığı için bu kararın alındığı açıklanırken, Berlin'den ve Münih’ten daha sert bir karar geldi. Bütün başkentte AstraZeneca aşısının uygulaması durduruldu. Berlin Eyalet Senatörü Dilek Kalaycı, bir önlem olarak bu aşının uygulamasına ara verildiğini açıkladı. Tüm aşı randevuları da iptal edildi.

Aşının özellikle kadınlarda, beyin damarlarında pıhtılaşma riski taşıdığı belirlendi. Ardından ünlü Charite Hastanesi, 55 yaşın altındaki kadınlarda aşının uygulamasını durdurdu.

Şimdi bu bu karar genişletildi ve bütün başkentteki AstraZeneca aşı randevuları 60 yaş altı için tamamen durduruldu. Yeniden Paul Ehrlich Enstitüsü'nün kararının bekleneceği belirtildi. Münih’te de bütün aşı randevuları iptal edildi ve 60 yaş altına aşılama durduruldu.

AB İÇİNDE FARKLI UYGULAMA

Öte yandan Avrupa Birliği Aşılama Komisyonu (Stiko), AstraZeneca’nın 60 yaş üzerindekilerde uygulamasının sürmesini, 60 yaşın altındakiler için ise aşılamanın “Dokktorların takdir yetkisine” bırakılmasını önerdi.

İlk doz AstraZeneca yaptırmış olanların, ikinci dozu ne zaman alacağına ise Nisan ayı sonunda karar verilecek. Komisyon ayrıca, BioNTech ve Moderna aşısı olanların, ikinci aşılama için gereken süreleri birer hafta daha uzun tutulması gerektiğini vurguladı.

ÖLENLERİN HEPSİ YAŞLI DEĞİL

Almanya'da hızla uygulanmaya başlanan AstraZeneca aşısından 31 trompos vakasının bildirildiği belirtiliyor. Bunlardan 19'unda ağır kan pıhtılaşması sorunu olduğu açıklanırken, 9 vakada sonuç ölümlü oldu. Merkezi Langen'de olan Paul Ehrlich Enstitüsü, ölenlerin ikisinin erkek, 7'sinin ise kadın olduğunu duyurdu.

Ölen erkeklerin 36 ve 57 yaşında olduğu açıklandı. Kadınların ise 20 ile 63 yaş arasıında olduğu açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 2.7 milyon ilk doz, 767 adet de ikinci doz AstraZeneca aşısı uygulandı.

AŞIDAN ÖLÜME FARKLI RAPOR

AstraZeneca aşısı, İngiltere'de yoğun olarak uygulanıyor ve şu ana kadar büyük bir sorun yaşanmadı. Almanya'da ise aşıya, ezeli rakip İngiltere'den gelmesi nedeniyle, özel bir alerji duyuluyor.

Saklaması, nakliyesi kolay olan AstraZeneca, klasik ve vektör aşı, üstelik tanesi 1.80 Euro olduğu için diğerlerinden ucuz. Bu da, sık sık aşı kavgalarının çıkmasına neden oluyor. mRNA aşılarından sonra da bir çok ölüm yaşanmıştı.

En son Würzburg’da, 83 yaşındaki bir kişi, arabasıyla geldiği hastanede BioNTech aşısı olmuş ve üç saat sonra ölmüştü. O ölümler sonrası, “Zaten yaşlı oldukları için öldüler, başka hastalıkları vardı, aşıyla bağlantısı bulunamadı” gibi açıklamalar yapılmıştı. AstraZeneca'dan sonra yaşanan ölümler sonrası bu tür açıklamalar yapılmaması dikkati çekiyor.