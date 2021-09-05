Allah akıl fikir versin

Dünyada koronavirüse karşı en tehlikeli ve ilkel yöntemlere başvurulmasıyla bilinen ülke Hindistan’da yeni bir salgın yayılıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Firuzabad’da dang humması olarak bilinen salgından dolayı şimdiye kadar 50 kişinin öldüğü belirtildi.

ÖLENLERİN 30’U ÇOCUK

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan son bilgilere göre, ölenlerin 30’u çocuk…

400 kişinin hastaneye kaldırıldığı bölgede sivrisineklerle taşınan ateşli hastalıkların giderek yayıldığı, sık sık uyarılar yapıldığı öğrenildi.

SİDİK İÇİP, TEZEK BANYOSU YAPTILAR

Sağlık sisteminin koronavirüsle mücadelede zayıf düştüğü ülkede yayılan dang humması, akıllara yeniden ürkütücü uygulamaları getirdi.

Bugüne kadar 33 milyona yakın kişinin koronavirüse yakalandığı Hindistan’da, virüsten dolayı 440 binden fazla ölüm meydana geldi.

Günlük vaka sayısının rekorlar kırdığı ülkede, koronavirüsle başa çıkmak için sidik içildi, vücuda tezek sürüldü, bitkisel buhar terapisi uygulandı, inek dışkısında duş alındı.

Ne var ki tüm bunlar ne koronavirüsü bitirdi ne de salgınları durdurabildi.

YILDA 20 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle “yağış dönemleri” olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Dang humması, dünyanın en hızlı yayılan sivrisinek kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Gribe benzer seyir gösteren hastalık, iç kanama ve ölüme yol açabiliyor.

Dang humması nedeniyle çoğu çocuk, yılda 20 bin kişi hayatını kaybediyor.