'Alkol, suç özgürlüğü getirmez' Tacizciye örnek ceza

Üniversiteli genç kızı taciz eden Mehmet R., adli kontrolle serbest kaldı. Savcı, karara “Gece yalnız yürüyen kadınlar tedirgin olur” diyerek itiraz etti. Tutuklanan tacizcinin 5 yıllık hapsi onandı

İstanbul'da, 21 yaşındaki Faslı üniversite öğrencisi Chaimae H.'ye cinsel saldırıda bulunan Mehmet R.'nin cezası kesinleşti. Olay, Aralık 2019'da Pendik'te gerçekleşti. Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Chaimae H., akşam saatlerinde kaldığı yurda dönmek için Marmaray'a gidiyordu.





Evli ve 2 çocuk babası 22 yaşındaki Mehmet R., genç kızı uzun süre takip etti. Tenha bir sokakta da yanına yaklaşıp cinsel birliktelik teklifinde bulundu. Korkuya kapılan genç kız, uzaklaşmaya çalıştı. Karanlıktan faydalanıp takibini sürdüren zanlının elle taciz ettiği Chaimae H., çığlık atıp yardım istedi.





'ALKOL, SUÇ ÖZGÜRLÜĞÜ GETİRMEZ'

Ağzını kapatmaya çalışan saldırganı iterek kaçmayı başaran Chaimae H., karakola gidip şikâyetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırgan kameralardan tespit edilerek gözaltına alındı. Mağdur kadın ise olayın ardından ülkesine döndü.





Mahkemede ilk ifadesini inkâr eden Mehmet R., askerlik arkadaşını ziyaret etmek için Marmaray'a yürüdüğünü ve bu sırada kadının kendisine dokunduğunu öne sürdü. "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" savunmasına sığındı. Savcılık tutuklanmasını istese de, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Alkol almanın suç özgürlüğü getirmeyeceğini vurgulayan savcı, "Serbest kalması suçu yaygınlaştırır. Gece yalnız yürüyen kadınların tedirgin olmasına yol açar" diyerek karara itiraz etti.





İSTİNAF: VİCDANİ KANI

Bunun üzerine tutuklanan zanlıya "Cinsel saldırı" suçundan dava açıldı. 5 yıl hapis cezası verdiği Mehmet R.'ye "Pişman değil" diyerek indirim uygulamayan mahkeme, yaklaşık 2 ay tutuklu kalan sanığın tahliyesine hükmetti. Cezaya itiraz eden sanığın dosyası İstinaf Mahkemesi'ne geldi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. İstinaf Mahkemesi de cezaların kanuni bağlamda uygulandığı ve "vicdani kanı" başta olmak üzere birçok gerekçe ile sanığın itirazını reddetti. Zanlının cezası, kesin olarak onandı.