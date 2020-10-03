Aliyev duyurdu: Madagiz’de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı operasyon sürüyor.

Ermenistan işgali altındaki Ağdere'nin Madagiz bölgesinde yaşanan yeni gelişmeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından duyurdu.

Aliyev, Madagiz bölgesinin tamamen Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, paylaşımında “Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır” ifadelerini kullandı.

MADAGİZ’İN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Aliyev, Twitter hesabından Madagiz’in adının Suqovuşan olarak değiştirildiğini duyurdu.

PAŞİNYAN: ÇOK FAZLA ZAYİATIMIZ VAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan'ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi.

Başbakan Paşinyan, “Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor” diyerek halkına moral vermeye çalıştı.

ERMENİSTAN’A AİT TANKLAR VURULMUŞTU

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun SİHA'larla Ermenistan ordusuna ait tank ve askeri araçları imha ettiği anlaşılıyor.