Akdeniz ve Ege'de Kırmızı Alarm... Türk ve Yunan donanmaları karşı karşıya gelebilir

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye’nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu alarma geçirdi. Yunan basını, Aksaz Deniz Üssü’nden 15’ten fazla Türk savaş gemisinin bölgeye doğru hareket ettiğini iddia etti. Bölgede askeri hareketliliğin yaşanmasının ardından Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndü.

ürkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ İDDİASI

Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü’nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina’ya döndüğü vurgulandı.