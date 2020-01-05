Ahvaz’da Kasım Süleymani için cenaze töreni

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin cenazesi, İran’ın Ahvaz kentine getirildi.



Binlerce kişi sokaklara dökülerek, ‘ABD’ye ölüm’ sloganları atarak intikam için bağırdı.

Süleymani'nin cenazesi ilk olarak İran'in güneybatısındaki Ahvaz kentine götürüldü. Cenaze burada binlerce kişi tarafından karşılandı. Ahvaz'daki törenlerin ardından cenazenin Meşhed kentine götürülmesi ve burada da tören yapılması bekleniyor. Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre Süleymani'nin cenazesi yarın başkent Tahran'da yapılacak törenlerden sonra salı günü memleketi Kirman'da defnedilecek.