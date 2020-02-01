Adam eve erken geldi, karısının aşığı böyle yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi Reddit'te yayılan bir video, son günlerin en çok konuşulan görüntüleri arasına girdi. İsviçre'de eşi tarafından aldatılan bir adam eve gelince, kadının sevgilisi iç çamaşırıyla camdan kaçmaya çalıştı.

Adam eve erken geldi, karısının aşığı böyle yakalandı
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Reddit’te paylaşılan video Snapchat’te yayılırken, söz konusu görüntülerin İsviçre’de kaydedildiği öne sürüldü. Zürih polisi Wallisellen bölgesinde gerçekleşen olayı doğrularken, detay vermekten kaçındı.

The Sun’da yer alan habere göre söz konusu videoda üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir adam, 6-7 metre yükseklikteki dairenin camından çıkarken görülüyor.

Kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden adam, önce aşağıda bulunan bir aracın üzerine oradan da yere düşüyor.

Video orada sonlanırken adı açıklanmayan adamın akıbeti konusunda bir açıklama yapılmadı. Görüntüler binlerce kez izlenip paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları, “Düşüşü acı verici ama yine de kadının kocasına yakalanmak kadar değil” yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 15:57
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salihh boyacinin ex gelini ozlem ozogmen
salihh boyacinin ex gelini ozlem ozogmen - 1 saat Önce

salih boyacinin ex gelini ozlem ozogmen mustafa boyacinin ex avradi - 1 saniye Önce kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi banka hortumcu foncusu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu aha bu kadin muge boyaci denkras kadin in ibnesidir 10 numara 5 yildiz senin milletin karisiyla cocugla ne isin var ibne kari canin cektiyse kiskandinsa dibin dustuyse soylersin dollerdik seni mugecim ne oldu cok mu ateslendin mugecim boyaci denktas senin o atesini alicaz devletimizden caldigini sahislardan benden caldigini talan ettirdiginn senin o boklu gotunden cikaracam devletin milletin sahislar icin ibne kari muge boyaci denktas mis dp nin icinde zavalli kadinlari kizlari kullaniyorsun sicti cafer bez getir afet civik sicti tez getir afetin tokmakcisida serdar denktas efendi oyle demi laan gavat

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