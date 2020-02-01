Adam eve erken geldi, karısının aşığı böyle yakalandı

Reddit’te paylaşılan video Snapchat’te yayılırken, söz konusu görüntülerin İsviçre’de kaydedildiği öne sürüldü. Zürih polisi Wallisellen bölgesinde gerçekleşen olayı doğrularken, detay vermekten kaçındı.

The Sun’da yer alan habere göre söz konusu videoda üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan bir adam, 6-7 metre yükseklikteki dairenin camından çıkarken görülüyor.

Kaçmaya çalışırken dengesini kaybeden adam, önce aşağıda bulunan bir aracın üzerine oradan da yere düşüyor.

Video orada sonlanırken adı açıklanmayan adamın akıbeti konusunda bir açıklama yapılmadı. Görüntüler binlerce kez izlenip paylaşılırken, sosyal medya kullanıcıları, “Düşüşü acı verici ama yine de kadının kocasına yakalanmak kadar değil” yorumunda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 15:57