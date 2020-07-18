ABD’de üst üste ikinci günde de 70 binden fazla vaka

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de tablo giderek ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD’de rakamlar salgın başından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede üst üste ikinci günde de 70 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçti.

24 SAATTE 912 CAN KAYBI

Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 70 bin 674 yeni tanı koyuldu.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 647 bin 237'ye yükseldi. Dünden bu yana 912 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 139 bin 255 olarak açıklandı.

Eyalet bazlı bakıldığında ise ülkede 50 eyaletin 41’indeki vakaların artış gösterdiği belirtiliyor.